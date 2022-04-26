«Интуиция подсказывает — будет семь матчей». Сергей Коньков — о серии ЦСКА — «Металлург»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА в овертайме переиграл «Металлург» (3:2 ОТ, 2-3).
«Команды выходили, играя на победу. Хороший настрой, хорошая самоотдача, отличные моменты, которые ребята создавали самостоятельно, отбирая шайбу в чужой зоне, прессингуя, два гола отличных было. Встреча была бескомпромиссная, на победу. Очень рад за Василия Кошечкина, что он установил рекорд плей-офф. Ну и победа ЦСКА стала подарком для любителей хоккея — ещё на одну встречу продлили праздник хоккея в Москве, снова трибуны будут заполнены. Хоккей продолжается, зрители придут с удовольствием.
Что ближе — победа «Металлурга» или седьмой матч? Лично я склоняюсь к седьмому матчу. Это ни на чём не основано, это просто внутреннее ощущение, которое ничем не продиктовано. Интуиция мне подсказывает, что будет семь матчей. Как оно сложится — время покажет», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
- 26 апреля 2022
-
22:00
-
21:28
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:42
-
20:39
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
19:56
-
19:39
-
19:20
-
19:03
-
18:52
-
18:45
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:23
-
17:59
-
17:55
-
17:42
-
17:28
-
17:28
-
17:25
-
17:24
-
17:20
-
17:05
-
16:40
-
16:10
-
15:38
-
15:12