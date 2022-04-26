«Интуиция подсказывает — будет семь матчей». Сергей Коньков — о серии ЦСКА — «Металлург»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА в овертайме переиграл «Металлург» (3:2 ОТ, 2-3).



«Команды выходили, играя на победу. Хороший настрой, хорошая самоотдача, отличные моменты, которые ребята создавали самостоятельно, отбирая шайбу в чужой зоне, прессингуя, два гола отличных было. Встреча была бескомпромиссная, на победу. Очень рад за Василия Кошечкина, что он установил рекорд плей-офф. Ну и победа ЦСКА стала подарком для любителей хоккея — ещё на одну встречу продлили праздник хоккея в Москве, снова трибуны будут заполнены. Хоккей продолжается, зрители придут с удовольствием.



Что ближе — победа «Металлурга» или седьмой матч? Лично я склоняюсь к седьмому матчу. Это ни на чём не основано, это просто внутреннее ощущение, которое ничем не продиктовано. Интуиция мне подсказывает, что будет семь матчей. Как оно сложится — время покажет», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.