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Канадский аналитик: Шестёркин напоминает ковёр-самолёт, а Василевский — заводящуюся машину

Канадский аналитик: Шестёркин напоминает ковёр-самолёт, а Василевский — заводящуюся машину
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Канадский экс-голкипер и хоккейный аналитик Стивен Валикетт поделился мнением об игре российских голкиперов Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в финале Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я смотрю домашние матчи «Рейнджерс» в компании Хенрика Лундквиста, и мы с ним просто восхищаемся тем, как Шестёркин отслеживает перемещение шайбы и читает игру. Если сравнивать, как двигаются Шестёркин и Василевский, то Игорь больше напоминает ковёр-самолёт, а Андрей — заводящуюся машину. Они оба эффективны», — приводит слова Валикетта The Athletic.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2.

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