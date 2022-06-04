Канадский аналитик: Шестёркин напоминает ковёр-самолёт, а Василевский — заводящуюся машину

Канадский экс-голкипер и хоккейный аналитик Стивен Валикетт поделился мнением об игре российских голкиперов Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в финале Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Я смотрю домашние матчи «Рейнджерс» в компании Хенрика Лундквиста, и мы с ним просто восхищаемся тем, как Шестёркин отслеживает перемещение шайбы и читает игру. Если сравнивать, как двигаются Шестёркин и Василевский, то Игорь больше напоминает ковёр-самолёт, а Андрей — заводящуюся машину. Они оба эффективны», — приводит слова Валикетта The Athletic.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2.
- 4 июня 2022
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