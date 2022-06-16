Ресторан в штате Колорадо использует свитер «Тампы» в качестве коврика для ног
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Ресторан, расположенный в центре Денвера, положил игровой свитер «Тампа-Бэй Лайтнинг» на пол для использования в качестве коврика для ног.
Как сообщает Sports Yahoo, заведение приклеило джерси к полу. Сотрудники предлагают посетителям вытереть ноги о свитер, прежде чем войти в ресторан и сделать заказ.
Источник фото: sports.yahoo.com.
Напомним, Денвер располагается в штате Колорадо. Местная команда впервые с 2001 года вышла в финал Кубка Стэнли, где встречается с «Тампой». В первом матче решающей серии «лавины» переиграли «молний» в овертайме со счётом 4:3.
Второй матч в серии состоится в воскресенье, 19 июня, на стадионе «Болл-Арена» в Денвере. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.
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