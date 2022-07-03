Адвокат Федотова назвал домыслами информацию, что вратарь будет служить на Новой Земле

Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, прокомментировал появившуюся информацию, что голкипер пройдёт военную службу на архипелаге Новая Земля.



«Правда ли, что Федотов сейчас находится в Североморске для прохождения службы на архипелаге Новая Земля? Это всё домыслы», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, 25-летний голкипер был задержан в пятницу, 1 июля, после индивидуальной тренировки в Санкт-Петербурге, после чего доставлен в военкомат. Там у Федотова ухудшилось самочувствие, его перевели в Военно-морской госпиталь. Затем адвокат игрока сообщил, что в ночь на 3 июля хоккеист покинул госпиталь и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область).

Новость по теме Источник: Федотов находится в Североморске, голкипер пройдёт военную службу на Новой Земле