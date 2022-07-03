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Адвокат Федотова назвал домыслами информацию, что вратарь будет служить на Новой Земле

Адвокат Федотова назвал домыслами информацию, что вратарь будет служить на Новой Земле
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Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, прокомментировал появившуюся информацию, что голкипер пройдёт военную службу на архипелаге Новая Земля.

«Правда ли, что Федотов сейчас находится в Североморске для прохождения службы на архипелаге Новая Земля? Это всё домыслы», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 25-летний голкипер был задержан в пятницу, 1 июля, после индивидуальной тренировки в Санкт-Петербурге, после чего доставлен в военкомат. Там у Федотова ухудшилось самочувствие, его перевели в Военно-морской госпиталь. Затем адвокат игрока сообщил, что в ночь на 3 июля хоккеист покинул госпиталь и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область).

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Источник: Федотов находится в Североморске, голкипер пройдёт военную службу на Новой Земле
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