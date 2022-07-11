Светлов — о 12 выездных матчах «Авангарда» на старте сезона: не вижу большой драмы

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о том, что омский «Авангард» может начать сезон КХЛ с 12 матчей на выезде.

«В своё время работал в «Ладе», которая из первых девяти игр восемь провела на выезде. Или в «Адмирале», который сезон летал рейсовыми самолётами и, казалось, жил в аэропортах. И всё это клубы, в которых не было больших звёзд и которые брали своё работоспособностью и энергетикой. Поэтому «Авангард» с его богатыми возможностями способен справиться с такой форс-мажорной ситуацией. Не вижу здесь большой драмы. Особенно на фоне рейсовых турне «Адмирала», – приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее появлялась информация, что «Авангард» проведёт первые 12 матчей чемпионата КХЛ – 2022/2023 на выезде. Новая арена омичей будет сдана в эксплуатацию 1 сентября, однако после этого необходимо провести ряд обязательных процедур – тестовые мероприятия, проверку корректной работы всех систем и так далее.