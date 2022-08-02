Федерация хоккея Швеции обсудит вопрос о приглашении в сборную игроков из КХЛ

Руководство федерации хоккея Швеции рассмотрит вопрос о приглашении в национальную команду спортсменов, выступающих за клубы Континентальной хоккейной лиги.



«Совет Шведской хоккейной ассоциации рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании. На данный момент никакого решения по этому вопросу нет», – цитирует генерального секретаря федерации Йохана Старка ТАСС.



В настоящий момент пять шведских игроков имеют действующие контракты с клубами КХЛ: вратари Адам Рейдеборн (ЦСКА) и Юхан Маттссон («Автомобилист»), защитники Робин Пресс («Северсталь») и Фредрик Классон (ЦСКА), а также нападающий Якоб Лилья («Динамо» (Москва)).



Ранее Федерация хоккея Латвии объявила, что выступающие в командах из России и Беларуси игроки не смогут выступать за национальную сборную.