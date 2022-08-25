Алексей Кудашов назвал причину ухода из московского «Динамо» Михаила Фисенко

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1) в рамках Кубка мэра Москвы, а также сообщил, почему форвард Михаил Фисенко покинул клуб.



«Мне понравилась атмосфера на стадионе. Наверное, за последние годы самая большая аудитория, которой не было до этого. Команды сыграли под стать болельщикам, была интересная игра. Меня огорчает то, что мы вынуждены отыгрываться.



Радует ли меня, что отыгрались во втором матче подряд? Меня огорчает, что мы отыгрываемся. А на самом деле игра складывается из пропущенных и забитых голов. Мы могли как выигрывать, так и проигрывать. Были моменты, обоюдоострая была игра. Правильно вы сказали – хорошо, что нам удалось отыграться во втором матче подряд.



Почему расторгли контракт с Фисенко? Большое количество молодёжи стучится в дверь, поэтому решили так поступить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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