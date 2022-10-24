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ХК «Сочи» подтвердил отставку Андрея Назарова

ХК «Сочи» подтвердил отставку Андрея Назарова
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Хоккейный клуб «Сочи» подтвердил отставку Андрея Назарова с поста главного тренера команды и назначение Сергея Светлова на эту должность.

«В связи с неудовлетворительными результатами Андрей Назаров завершает работу на посту главного тренера ХК «Сочи». Руководство хоккейного клуба «Сочи» достигло договорённости о подписании контракта с Сергеем Светловым. Подробная информация об изменениях в тренерском штабе «Сочи» будет опубликована после юридической регистрации в КХЛ контрактных обязательств», — говорится в официальном телеграм-канале ХК «Сочи».

Сочинская команда занимает последнее место в Западной конференции. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы при 17 поражениях.

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