Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА обратился в СДК КХЛ с просьбой оценить высказывания Никитина о судействе

СКА обратился в СДК КХЛ с просьбой оценить высказывания Никитина о судействе
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», СКА написал письмо в СДК КХЛ с просьбой рассмотреть высказывания главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина после матча в Санкт-Петербурге (4:3).

Напомним, на послематчевой пресс-конференции наставник ярославского клуба заявил, что форварда питерских армейцев Дмитрия Яшкина «не должно было быть на площадке».

Эти слова были сказаны к тому, что незадолго до победного гола Яшкина судьи пропустили очевидную опасную игру высоко поднятой клюшкой чеха на игроке «Локомотива» Александре Волкове. После удара Яшкина у Волкова пошла кровь.

Отметим, что сегодня ярославский клуб направил в КХЛ апелляцию на ряд судейских решений в матче со СКА. Претензии клуба были признаны состоятельными.

Новость по теме
Главный тренер «Локомотива – о победном голе СКА: Яшкина не должно было быть на площадке
Новость по теме
Судьи пропустили нарушение Яшкина незадолго до победного гола чеха в ворота «Локомотива»
Новость по теме
«Локомотив» направил жалобу в КХЛ на судейство со СКА. Претензии признаны обоснованными
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022