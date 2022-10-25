СКА обратился в СДК КХЛ с просьбой оценить высказывания Никитина о судействе
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Как стало известно «Чемпионату», СКА написал письмо в СДК КХЛ с просьбой рассмотреть высказывания главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина после матча в Санкт-Петербурге (4:3).
Напомним, на послематчевой пресс-конференции наставник ярославского клуба заявил, что форварда питерских армейцев Дмитрия Яшкина «не должно было быть на площадке».
Эти слова были сказаны к тому, что незадолго до победного гола Яшкина судьи пропустили очевидную опасную игру высоко поднятой клюшкой чеха на игроке «Локомотива» Александре Волкове. После удара Яшкина у Волкова пошла кровь.
Отметим, что сегодня ярославский клуб направил в КХЛ апелляцию на ряд судейских решений в матче со СКА. Претензии клуба были признаны состоятельными.
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