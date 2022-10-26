Новый главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов произнёс пламенную речь в раздевалке команды

Новоиспечённый главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов в раздевалке команды произнёс пламенную речь.
Светлов отметил важность дисциплины в достижении хороших результатов. Наставник пообещал качественно улучшить тренировочный процесс, чтобы стабилизировать результаты команды.
Права на видео принадлежат ХК «Сочи» Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале клуба.
Напомним, контракт со специалистом подписан до конца сезона-2022/2023.
Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андрея Назарова начал неудачно. Сочинская команда занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы (все — в основное время). Вместе с тем «Сочи» потерпел 14 поражений в основное время и ещё три — в овертайме.
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