Главный тренер ХК «Сочи» Светлов: будем стараться играть в активный, агрессивный хоккей

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов провёл первую тренировку и рассказал, в каком стиле будет играть команда под его руководством и как будет строиться тренировочный процесс.

«Я демократичный человек, но не допускающий анархии. Твёрдо уверен в том, что дисциплина и порядок бьют класс. Понимаю, что у нас в команде нет звёзд, но есть много молодых и перспективных ребят, у которых хорошее будущее. Самое главное, чтобы ребята поверили в себя. Да, много было поражений, пока команда выступала неудачно, но надо раскрепоститься и найти в себе новые эмоции. Что-то менять глобально не будем, но нам необходимо найти варианты для усиления игры. Будем стараться играть в активный, агрессивный хоккей. При такой игре ребята быстрее развиваются, быстрее растут, становятся сильнее и лучше.

Время, конечно, нужно. У всех будет шанс проявить себя. Кто-то с первой тренировки раскрывается, кому-то требуется больше времени. Но я быстро смогу понять, кто и что из себя представляет. Я думаю, что в нашей ситуации не нужно смотреть в таблицу. Нужно начать с чистого листа. Нам сейчас важно играть на победу. В каждом матче. В таблицу будем позже смотреть.

Как отношусь к тому, что журналисты часто называют «пожарным»? Спокойно отношусь. Мне действительно довелось работать с командами, которые по ходу сезона оказывались в трудном турнирном положении. Понятно, что руководство таких клубов хочет изменить положение дел. Вот несколько таких случаев в моей тренерской карьере было. Нелегко. Ты ограничен во времени. Игры идут одна за другой. Но что делать? Будем перестраиваться в процессе. Нам крайне важно сейчас, чтобы ребята поверили в себя. Нам важно отталкиваться от своей игры, поверить в себя, бороться за каждый метр, за каждую шайбу. Будем расти – будет и результат», — цитирует Светлова пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, контракт со специалистом подписан до конца сезона-2022/2023.



Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андрея Назарова начал неудачно. Сочинская команда занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы (все — в основное время). Вместе с тем «Сочи» потерпел 14 поражений в основное время и ещё три — в овертайме.

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