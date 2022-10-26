Светлов: благодарен предыдущему тренерскому штабу ХК «Сочи» за хорошее наследство

Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал своё назначение на должность главного тренера ХК «Сочи».
«В моём тренерском штабе будет работать несколько специалистов. Игорь Юрьевич Горбенко в первую очередь будет помогать мне в работе с большинством, именно этот участок он закрывал в «Сочи» на старте чемпионата, как в своё время в «Ак Барсе», чемпионе Восточной конференции КХЛ. Тренер по защитникам Дмитрий Александрович Кокорев — новое имя исключительно для КХЛ, но в МХЛ, в нашей молодёжной команде, он добился хороших результатов – сейчас «Капитан» занимает второе место в «Серебряном» дивизионе. Кроме этого, Дмитрий имеет семилетний опыт работы в составе юниорских сборных России и является двукратным обладателем «Мирового Кубка Вызова» в качестве тренера по защитникам.
Андрей Юрьевич Зюзин будет работать в качестве тренера по развитию во всей системе ХК «Сочи». В НХЛ роль таких тренеров является одной из ключевых. Такой она мне видится и для нашего клуба. Олег Игоревич Ромашко, известный в прошлом голкипер, будет работать с вратарями «Сочи». Инновационные методики Ромашко, как и его школа, известны многим в отечественном хоккее. Александр Максимович Залевский будет помогать на этом ответственном участке. Николай Павлович Пронин продолжит работу тренера по физической подготовке.
Благодарен руководству клуба за возможность поработать с одной из самых молодых и перспективных команд КХЛ. Благодарен предыдущему тренерскому штабу за хорошее наследство. Надеюсь на поддержку болельщиков, она очень нужна нашей команде. Встретимся на хоккее!» — цитирует Светлова пресс-служба сочинского клуба.
Напомним, контракт с 61-летним специалистом подписан до конца текущего сезона КХЛ. Сочинский клуб одержал лишь три победы в 20 матчах сезона-2022/2023 КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.
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