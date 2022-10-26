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Светлов: благодарен предыдущему тренерскому штабу ХК «Сочи» за хорошее наследство

Светлов: благодарен предыдущему тренерскому штабу ХК «Сочи» за хорошее наследство
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Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал своё назначение на должность главного тренера ХК «Сочи».

«В моём тренерском штабе будет работать несколько специалистов. Игорь Юрьевич Горбенко в первую очередь будет помогать мне в работе с большинством, именно этот участок он закрывал в «Сочи» на старте чемпионата, как в своё время в «Ак Барсе», чемпионе Восточной конференции КХЛ. Тренер по защитникам Дмитрий Александрович Кокорев — новое имя исключительно для КХЛ, но в МХЛ, в нашей молодёжной команде, он добился хороших результатов – сейчас «Капитан» занимает второе место в «Серебряном» дивизионе. Кроме этого, Дмитрий имеет семилетний опыт работы в составе юниорских сборных России и является двукратным обладателем «Мирового Кубка Вызова» в качестве тренера по защитникам.

Андрей Юрьевич Зюзин будет работать в качестве тренера по развитию во всей системе ХК «Сочи». В НХЛ роль таких тренеров является одной из ключевых. Такой она мне видится и для нашего клуба. Олег Игоревич Ромашко, известный в прошлом голкипер, будет работать с вратарями «Сочи». Инновационные методики Ромашко, как и его школа, известны многим в отечественном хоккее. Александр Максимович Залевский будет помогать на этом ответственном участке. Николай Павлович Пронин продолжит работу тренера по физической подготовке.

Благодарен руководству клуба за возможность поработать с одной из самых молодых и перспективных команд КХЛ. Благодарен предыдущему тренерскому штабу за хорошее наследство. Надеюсь на поддержку болельщиков, она очень нужна нашей команде. Встретимся на хоккее!» — цитирует Светлова пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, контракт с 61-летним специалистом подписан до конца текущего сезона КХЛ. Сочинский клуб одержал лишь три победы в 20 матчах сезона-2022/2023 КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.

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