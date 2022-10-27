Главный тренер ХК «Сочи»: постараемся вернуть ребятам уверенность с помощью тренировок

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение в первом матче под руководством специалиста с «Трактором» (3:4).

«Игра была довольно-таки напряжённой, интересной, видно, что ребята старались – хочу выразить им слова благодарности, от первой до последней секунды работали. Думаю, что важным компонентом сегодняшней игры был второй период – к сожалению, нахватали удалений, естественно, противник получил хорошую инициативу, ребята немного подсели, подустали. В третьем периоде, конечно, момент с курьёзным обидным голом, который не хотелось бы получать. В целом ребята поработали, претензий ни к кому нет, самоотдача была хорошая, будем дальше работать.

У техничных игроков команды, таких как Завгородний, Алтыбармакян, появилось больше возможности работать с шайбой? Нормальные ребята, мне нравятся. Играют, шайбу держат, шайбу сохраняют. В этом плане я только это приветствую, если вы заметили этот положительный ход – уже хорошо. Мы будем работать дальше. И самое важное, что я у ребят заметил, когда пришёл – это то, что у них уверенность пропала. Сейчас постараемся им эту уверенность вернуть обратно с помощью тренировочного процесса, с позитивом, с которым мы к ним относимся. Постараемся поскорее выйти из того состояния, в котором сейчас находимся», — цитирует тренера пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, вчера ХК «Сочи» объявил о подписании со Светловым контракта до конца текущего сезона. Сочинский клуб занимает последнее место в лиге.