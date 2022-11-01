Тренер «Торпедо» Ларионов: сказали ребятам начать в быстром темпе, ошеломить соперника

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Витязем» (3:1) и рассказал, какой была установка на начало матча.
«Благодарю соперника за хороший матч. Они держали в напряжении нас до конца, вполне могли сравнять и перевести в овертайм. Но в этот вечер нам повезло больше. Мы рады закончить выездную серию победой. Теперь готовимся к домашней серии. Мы сегодня сказали ребятам — начать игру в быстром темпе, ошеломить соперника, забросить быструю шайбу. Тогда возникают возможности для открытой игры. Ребята начали активно. Потом, правда, подарили сопернику гол в большинстве. Хотя отдам должное защитнику «Витязя», он своим индивидуальным соло забил очень хороший гол.
В целом же установка была на то, чтобы мы владели инициативой, шайбой на протяжении всех периодов. Реабилитировались ли мы после матча с «Динамо»? Не хочется возвращаться к тому, что было вчера. Осадок остался, ребята и тогда играли неплохо. Важно, как ты реагируешь на поражение. Всегда приятно вернуться домой с победой. Тем более что мы находимся по соседству с «Витязем» в турнирной таблице, эта игра носила важный характер. Дарьина поздравил с первым голом. Он сыграл хороший матч, добавил креатива тройке», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.
«Торпедо» после сегодняшней победы занимает пятое место в таблице Западной конференции с 31 очком в активе.
- 1 ноября 2022
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