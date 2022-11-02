Кросби вышел на чистое 18-е место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Матч закончился победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Пингвинз» один из голов на счету капитана команды Сидни Кросби. Благодаря заброшенной шайбе в ворота «Бостона» Кросби вышел на чистое 18-е место в зачёте лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. В активе капитана «Питтсбурга» стало 1421 (522+899) результативное действие за карьеру в лиге.

Канадский форвард превзошёл результат Адама Оутса (1420), к которому сегодня также вплотную приблизился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1419). Ближайшей целью для канадца теперь является результат Брайана Троттье (1425). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857).