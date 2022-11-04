Главный тренер ХК «Сочи»: хотим готовить игроков для всей линейки сборных России

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов рассказал, в каком стиле играет команда под его руководством, и сообщил о желании тренерского штаба готовить кадры для всей линейки сборных России.

«Обратите внимание на НХЛ и Европу — в консервативный хоккей уже никто не играет, тем более что на маленьких площадках закрываться сложнее, чем на больших, и в общем-то бессмысленно. Другой момент — в «Сочи» много молодых. Сидя в обороне, они никогда не будут прогрессировать. На днях в молодёжную сборную России был вызван защитник Семён Ибрагимов, а на Кубок Вызова скоро делегируем очень талантливого голкипера Артемия Плешкова, будущее «Сочи». Клуб поздравил этих юниоров, но мы хотим, чтобы в сборные регулярно приглашались наши хоккеисты по всей линейке — в юниорские, молодёжные, олимпийские, национальные команды. Поэтому «Сочи» будет играть активно и агрессивно. Высиживать в обороне 0:0 или 1:1 — не наш стиль.

В идеале хотим брать пример со СКА, который доминирует в Лиге за счёт тотального хоккея и большого объёма движения, скорости. Но всё это даётся не просто так, не за красивые глаза, а построено на вёдрах пота, на базовом фундаменте летней подготовки. Другой лидер нашей конференции — ЦСКА, который больше играет на мастерстве опытных лидеров. Нам есть у кого учиться», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

После 23 матчей текущего сезона сочинский клуб занимает последнее место в общей таблице КХЛ, отставая от ближайшего соперника, «Амура», на 11 очков. После прихода в клуб Светлова команда проиграла все три матча с общим счётом 5:15.