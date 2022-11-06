Овечкин сохранил для своего будущего музея клюшку, которой он побил рекорд Горди Хоу

Сегодня в матче с «Аризоной» первую шайбу «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Этот гол позволил россиянину обойти Горди Хоу и выйти на чистое первое место в истории НХЛ по голам за один клуб. Эта шайба стала для Овечкина 787-й в составе «Вашингтона». Россиянин сразу после гола отдал сервисмену команды свою клюшку, чтобы сохранить её для своего музея.

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Напомним, Овечкин откроет в Москве музей и передаст туда коллекцию своих клюшек, которыми он забивал различные памятные голы, а также хоккейную экипировку многих великих игроков НХЛ.

«Моя коллекция насчитывает около 200 клюшек. У меня есть клюшки всех великих игроков, которые играли в НХЛ. И там много моих клюшек, которыми я выбивал юбилейные события. 50-я шайба или 100-е очко, эти клюшки шли для музея, который будет открыт в Москве», — сообщал ранее Овечкин.