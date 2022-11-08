Сушинский высказался о словах Третьяка про схожесть Ротенберга с Тарасовым

Бывший президент «Авангарда», легендарный бывший нападающий омского клуба и чемпион мира — 2008 в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал заявление Владислава Третьяка, в котором бывший голкипер сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с тренерами прошлого — Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

«Я не знаю, как Третьяк это определяет. По игре СКА в порядке. Если по игре, то да. Однако я не думаю, что Третьяк следит за тренировками. Но СКА набрал 50 с лишним очков и потерял всего три.



У Третьяка есть своё мнение. Он же чем-то должен обосновать это мнение. Я могу сказать, что сейчас игра СКА хороша. Не знаю, почему Третьяк так сказал. В одно мгновение нельзя стать великим. Может, это когда-то случится. Может, Третьяк авансом выписал», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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