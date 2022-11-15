Защитник ХК «Сочи» Крощинский выбыл на месяц из-за травмы, полученной на тренировке

Защитник ХК «Сочи» Фёдор Крощинский предварительно пропустит от трёх до четырёх недель из-за травмы лица, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Хоккеист получил повреждение на сегодняшней тренировке в Уфе накануне матча с «Салаватом Юлаевым». Сообщается, что Крощинский уже отправился в Москву, где ему будет сделана операция.

Крощинский в текущем сезоне провёл за «Сочи» 27 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+5».

После 27 игр регулярного чемпионата КХЛ сочинский клуб занимает последнее место в общей таблице лиги. ХК «Сочи» отстаёт от «Куньлуня» и «Нефтехимика» на 12 очков. Следующий матч сочинская команда проведёт сегодня, 15 ноября, в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Начало матча — в 17:00 мск.