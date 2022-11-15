Светлов: хочется отметить всю команду. Играли с самоотдачей, скамейка была дружная

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) и оценил дебютную игру голкипера южан Артемия Плешкова.
«Игра была интересная, напряжённая, шли гол в гол. Хочется отметить всю команду. Играли с самоотдачей, скамейка была дружная. Выиграли в овертайме. Отмечу вратаря, который сыграл очень хорошо. Это его первый матч в КХЛ. Игра была хорошая.
Плешков – главный герой матча? Не хочу никого выделять. Игроки боролись, блокировали много бросков, некоторые получили синяки и шишки. Молодой мальчишка показал достойный матч. Честь и хвала ему. Его вклад в победу очень высок.
У нас молодая команда. Третьяк немного подсел, он сыграл много матчей. Надо дать ему немного отдохнуть. Были ошибки. Дали шанс сыграть молодому.
В тренерском штабе указан Зюзин. Он работает? Он в клубе, работает с молодыми игроками. Многие молодые ребята – его заслуга», — приводит слова Светлова «ГорОбзор.Ру».
«Сочи» после победы набрал 15 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
- 15 ноября 2022
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