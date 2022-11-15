Панин — о поражении от «Сочи»: «Салават» в любом случае должен обыгрывать такие команды

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение от «Сочи» (3:4 ОТ).

«Не получилось заработать два очка и забросить на одну шайбу больше, чем соперник. Фортуна светит тем, кто работает. Если придумывать себе оправдания, то накопилась определённая эмоциональная и физическая усталость, сегодня она сказалась. У нас есть такое: если мы проигрываем, мы создаём навал, создаём моменты. Сегодня вроде держали шайбу, но не то чтобы было от ножа.



Почему это случилось? Есть определённый накопительный эффект, и физический, и эмоциональный. Отчасти это тоже сказалось, но это не оправдание – мы в любом случае должны обыгрывать такие команды.



В течение игры трижды удавалось отыгрываться. Можно это записать в плюс? Такие игры тоже должны быть. Каждая команда через это проходит, и мы через это пройдём. В следующих играх будем сильнее и активнее. Каждая игра – как учебник: прочитал, выучил, что-то запомнил. Дистанция достаточно длинная, немного выдохнем и дальше в бой.



Некоторые говорят, что начался спад? Пусть говорят. У нас нет спада. Такая игра случается, так получилось», — цитирует Панина сайт «Салавата».

«Салават Юлаев» после 30 сыгранных матчей набрал 41 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч уфимцы проведут с новосибирской «Сибирью» 19 ноября.