Разин — о скамеечном штрафе в матче со «Спартаком»: с чего вы взяли, что удалили меня?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал штраф за неспортивное поведение в матче со «Спартаком» (2:4). На 58-й минуте встречи при счёте 3:2 в пользу москвичей череповецкая команда осталась втроём после двухминутного удаления за неспортивное поведение и оскорбление судей со стороны скамейки запасных «Северстали». Также специалист прокомментировал неудачный челлендж гола «Спартака» на 48-й минуте матча, который привёл к двухминутному штрафу для «Северстали».

«Объясняю… Запрос главным тренером делается в том случае, если видеотренер даёт на это добро. После игры мне показали, что с той камеры кажется, что игрок «Спартака» сначала касается нашего вратаря, а потом проталкивает шайбу. У судей есть камера сверху, и на ней, я предполагаю, видна другая картина.

А с чего вы взяли, что удалили меня? Кричала вся наша команда. Я виноват, что ребят не успокоил, но удалили не меня», — написал Разин в своём телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в текущем сезоне Разин уже дважды получал денежные штрафы от КХЛ за критику судейства, а также отбывал одноматчевую дисквалификацию.