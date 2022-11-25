Основной вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри выведен из списка травмированных

Основной вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри выведен из списка травмированных игроков, сообщает пресс-служба «дикарей».

Вратарь был помещён в список травмированных 16 ноября. Голкипер Зейн Макинтайр отправлен в АХЛ. Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Торонто» на своём льду 25 ноября, начало матча – в 22:00 мск.

Отметим, что в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги канадский страж ворот принял участие в 11 встречах регулярного чемпионата при 90,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,87.



Напомним, летом Флёри заключил новое двухлетнее соглашение с «Миннесотой» с кэпхитом $ 3,5 млн и пунктом о запрете на обмен без его согласия. «Уайлд» занимают девятое место на Западе, набрав 16 очков в 16 матчах.