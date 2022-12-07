«Снимаю перед ним шляпу, он стоял на голове». Бенн — о шат-ауте Мюррея в матче с «Торонто»

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн похвалил голкипера «Торонто» Мэтта Мюррея за великолепную игру в матче с «Мэйпл Лифс» (0:4). Вратарь оформил шат-аут, совершив 44 спасения, и был признан первой звездой матча.

«У нас было много хороших шансов забить гол. Вратарь сделал несколько отличных сейвов, так что я снимаю перед ним шляпу, но мы должны были лучше выполнить свою работу. Наши лучшие шансы были при игре «пять на три», когда их вратарь стоял на голове», — цитирует Бенна официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету 28-летнего канадского голкипера восемь матчей, в пяти из которых Мюррей одержал победу и продемонстрировал процент отражённых бросков 92,1%.

Напомним, Мюррей перешёл в «Торонто» в межсезонье в результате обмена из «Оттавы». За плечами Мюррея 254 матча в Национальной хоккейной лиге. На протяжении пяти сезонов он выступал за «Питтсбург Пингвинз», с которым становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.