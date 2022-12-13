Овечкин улыбнулся на вопрос, как бы он в 2005-м отреагировал на чьи-то слова о 800 голах
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Журналист Том Гулитти рассказал о реакции российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на вопрос о достижениях 37-летнего игрока в Национальной хоккейной лиге.
«Овечкин подавил смех, когда его спросили, что бы он подумал, если бы кто-то сказал ему перед его дебютом в НХЛ в 2005 году, что 18 сезонов спустя он будет размышлять о том, чтобы забить 800 голов. Хотя смех понятен», — приводит слова Гулитти официальный сайт НХЛ.
Напомним, сейчас на счету Овечкина 797 голов в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий занимает третье место в истории НХЛ по этому показателю. Капитан «Вашингтона» отстаёт на четыре гола от Горди Хоу, занимающего вторую позицию с 801 шайбой. Лидирует Уэйн Гретцки (894).
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