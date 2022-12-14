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Североамериканский журналист: не могу поверить, что Овечкин в 94 голах от рекорда Гретцки

Североамериканский журналист: не могу поверить, что Овечкин в 94 голах от рекорда Гретцки
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Журналист издания The Nation Network Ник Альберга сообщил, что до сих пор находится под впечатлением от гонки Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтона» оформил хет-трик в матче с «Чикаго» и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800. Отставание от Гретцки сократилось до 94 голов.

«Я до сих пор не могу свыкнуться с тем, что Алекс Овечкин теперь всего в 94 голах от Уэйна Гретцки», — написал журналист в своей соцсети.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашнем льду с «Даллас Старз» 16 декабря.

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