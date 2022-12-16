Гашек предположил, почему Уэйн Гретцки не высказывается о спецоперации на Украине

Легендарный чешский экс-вратарь НХЛ Доминик Гашек поделился мнением о том, почему легендарный хоккеист Уэйн Гретцки не высказывается на тему спецоперации на Украине.

«Почему Уэйн Гретцки и другие легенды хоккея не так активно высказываются на тему спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)? Я не знаю, насколько Гретцки сейчас связан с НХЛ. Но не думаю, что он и Гэри Беттмэн очень близки. Уэйн нечасто куда-то выходит. В последний раз видел его на 100-летии лиги.



Его дедушка происходит из Украины. Знаю, что он говорил что-то об украинцах. Но ему стоит сказать немного больше. Впрочем, как я уже говорил, вы не можете никого заставить это сделать. Когда буду говорить с ним, спрошу: «Уэйн, можешь сказать чуть больше?» Хотя он не тот человек, которому можно указывать, что делать», — приводит слова Гашека ua.tribuna.com.

Новость по теме Гашек не хочет, чтобы к российским спортсменам применяли санкции из-за спецоперации