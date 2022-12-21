«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным на два года

«Локомотив» объявил о продлении контракта с главным тренером Игорем Никитиным, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Соглашение со специалистом рассчитано на два года, до конца сезона-2024/2025.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Ранее он занимал должность главного тренера ЦСКА, вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. После поражения в финале Кубка Гагарина в 2021 году от «Авангарда» Никитин был уволен с поста главного тренера армейского клуба.

49-летний специалист несколько лет работал в тренерском штабе национальной сборной России. В июле 2011 года он вошёл в тренерский штаб сборной России. В 2012 и 2014 годах сборная выигрывала чемпионат мира, а в 2018 году — Олимпийские игры. С 2009 по 2010 год специалист возглавлял омский «Авангард». Никитин является воспитанником усть-каменогорского хоккея.