«Это невероятно». Главный тренер «Оттавы» — о голах Овечкина

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди-Джей Смит высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«В своё время я был фанатом Уэйна Гретцки и Марио Лемье, и думать, что Овечкин сейчас рядом с Горди Хоу — это потрясающе. В современном мире со всеми видеоразборами и отличными вратарями, с сегодняшней системой игры он просто продолжает забивать. Это действительно невероятно.
Алекс — игрок с отличными руками и абсолютным желанием забить. Он готов сделать всё, чтобы забросить шайбу. Вот почему мы все сидим здесь, а он — на высоте», — приводит слова Смита сайт НХЛ.
Овечкин забросил за карьеру в Национальной хоккейной лиге 800 шайб. Нападающий отстаёт от легендарного хоккеиста Горди Хоу, идущего на втором месте, на один гол (801). От рекорда Уйэна Гретцки его отделяют 94 заброшенные шайбы.
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