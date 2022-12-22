«Это невероятно». Главный тренер «Оттавы» — о голах Овечкина

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди-Джей Смит высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«В своё время я был фанатом Уэйна Гретцки и Марио Лемье, и думать, что Овечкин сейчас рядом с Горди Хоу — это потрясающе. В современном мире со всеми видеоразборами и отличными вратарями, с сегодняшней системой игры он просто продолжает забивать. Это действительно невероятно.

Алекс — игрок с отличными руками и абсолютным желанием забить. Он готов сделать всё, чтобы забросить шайбу. Вот почему мы все сидим здесь, а он — на высоте», — приводит слова Смита сайт НХЛ.

Овечкин забросил за карьеру в Национальной хоккейной лиге 800 шайб. Нападающий отстаёт от легендарного хоккеиста Горди Хоу, идущего на втором месте, на один гол (801). От рекорда Уйэна Гретцки его отделяют 94 заброшенные шайбы.