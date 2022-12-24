NBC Sports — об Овечкине: никто не хотел оказаться по другую сторону истории

Журналист Мэтт Вайрих рассказал, что весь хоккейный мир ждал момента, когда российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросит шайбу и обойдёт Горди Хоу по голам в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
«На протяжении пяти матчей каждый раз, когда Овечкин приближался к воротам, весь хоккейный мир останавливался, затаив дыхание. Он не забивал три матча дома и один на выезде. Никто не хотел оказаться по другую сторону истории. Но в конечном итоге Овечкина должно было прорвать.
Шумная толпа болельщиков увидела, как Овечкин делает дубль и обходит Хоу в списке снайперов всех времён. Впереди остался только Уэйн Гретцки, которому принадлежит самый престижный рекорд по голам», — цитирует журналиста NBC Sports.
Напомним, Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
- 24 декабря 2022
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