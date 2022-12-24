Главный тренер «Автомобилиста» назвал причину поражения от «Барыса»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог матча с «Барысом» (4:5 Б).

«Болельщикам такие матчи нравятся. Но мы, поведя в счёте 3:1, схватили ненужные удаления. Во втором периоде это перевернуло игру, которую мы контролировали. Дальше ребята не бросили работать, продолжали делать то, что мы просили. Хорошо сработала реализация большинства. Поздравляю Романова с дебютом в КХЛ. Он неплохо сыграл в серии бросков, всего один пропустил. Проиграли мы, наверное, потому, что не хватило мастерства», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

После поражения клуб из Екатеринбурга набрав 60 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Автомобилист» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».