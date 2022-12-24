Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» назвал причину поражения от «Барыса»

Главный тренер «Автомобилиста» назвал причину поражения от «Барыса»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог матча с «Барысом» (4:5 Б).

«Болельщикам такие матчи нравятся. Но мы, поведя в счёте 3:1, схватили ненужные удаления. Во втором периоде это перевернуло игру, которую мы контролировали. Дальше ребята не бросили работать, продолжали делать то, что мы просили. Хорошо сработала реализация большинства. Поздравляю Романова с дебютом в КХЛ. Он неплохо сыграл в серии бросков, всего один пропустил. Проиграли мы, наверное, потому, что не хватило мастерства», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

После поражения клуб из Екатеринбурга набрав 60 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Автомобилист» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».

Новость по теме
«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Барысу» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022