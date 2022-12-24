Скабелка: «Барыс» смог зацепиться за очки и вырвать победу

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Автомобилистом» и рассказал об игре своих игроков.
«Давно мы так не играли при своих зрителях, да и вообще в этом сезоне. Какие-то ошибки комментировать нет смысла. Спасибо ребятам, что не расклеились и вернулись в игру. Парни смогли зацепиться за очки и вырвать победу. Спасибо и болельщикам за такую атмосферу. Гудачек у нас заболел. Шевченко полностью оправдывает то время, которое мы ему предоставляем. Нам не хватало агрессивного нападения, игры перед воротами, а он оказывает давление на соперника. У Шапю проблема не в том, что нет очков, а в травмах. Майкл не может найти игровой тонус, а так он — мастер», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.
Клуб из столицы Казахстана с 41 набранным очком занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 24 декабря 2022
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