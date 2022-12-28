Коваленко: такие клубы, как «Северсталь» и «Торпедо», развивают весь российский хоккей

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко порадовался успехам «Торпедо» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, а также отметил, что «Спартак» поспешил с увольнением главного тренера Бориса Миронова.

«Очень рад за «Торпедо». Нижегородский клуб начал сезон на минималках, многие говорили, что ему не хватит ни качественных игроков, ни физики, но я верил в команду и в её тренерский штаб. К счастью, оказался прав. «Торпедо» ровно проводит сезон, в общем-то все хоккеисты показывают свой лучший хоккей, ни о каких спадах речи нет. Наоборот, на победной волне пошли переподписания контрактов, что игроки полностью заслужили. Плюс клуб сможет подняться над полом зарплат, что важно по регламенту.

«Торпедо» доказывает, что любой клуб из второго эшелона может практически на равных бороться с традиционными лидерами за счёт правильного построения команды и тренерской работы. Это большой плюс для Игоря Николаевича Ларионова и его помощников. В прошлые годы таким путём шла «Северсталь» Андрея Разина. Чем больше в КХЛ будет таких клубов, как Нижний Новгород или Череповец, тем более конкурентной станет лига и тем быстрее станет развиваться весь российский хоккей.

Отмечу серию из пяти поражений «Спартака». Сразу после увольнения Бориса Миронова поддержал в прессе этого специалиста. На мой взгляд, его отставка была поспешной, поскольку он получал мало поддержки от менеджеров и селекционеров, из-за чего у состава красно-белых не просматривалось ни баланса, ни идеи. Но пришёл новый тренер, начались победы — и все в какой-то непонятной эйфории о Миронове забыли. Считаю, напрасно. Победная серия при Игоре Гришине, как мне кажется, была именно на багаже Миронова. Но проходит месяц-два, эмоции исчезают, и мы видим работу уже нового специалиста. Возможно, отсюда новый спад и серия из пяти поражений», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

После 43 игр текущего сезона нижегородское «Торпедо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» в этой же конференции расположилась на девятом месте. Московский «Спартак» после 44 матчей сезона занимает шестую строчку в таблице Западной конференции.

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