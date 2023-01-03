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Гашек рассказал, получил ли ответ от НХЛ на своё письмо с просьбой отстранить россиян

Гашек рассказал, получил ли ответ от НХЛ на своё письмо с просьбой отстранить россиян
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Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек рассказал, получил ли ответ от НХЛ на своё письмо с просьбой отстранить российских спортсменов.

«Я получил отзывы от близких друзей, которые были очень сильными и однозначно положительными. То же самое было и в «Твиттере», социальной сети, в которой я активно пишу. Что касается НХЛ, то от них никто ничего не слышал. Единого официального мнения у меня нет, и, честно говоря, я его даже не ожидал. Я предполагал, что НХЛ будет отмалчиваться.

Однако для меня в данный момент важно, чтобы НХЛ знала моё мнение и чтобы моё письмо или хотя бы отрывок из него прочитали миллионы людей по всему миру. Я верю, что болельщики и спонсоры постепенно окажут такое давление на НХЛ, что она изменит своё отношение. Однако это не означает, что лиге не придётся возмещать причинённый ущерб», — приводит слова Гашека Sport Aktuality.

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