Голкипер «Трактора» Мыльников заменён в начале второго периода после четырёх шайб от СКА
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и СКА. Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.
Голкипер челябинского клуба Сергей Мыльников был заменён после четвёртой шайбы в его ворота на 21-й минуте встречи. Его сменщиком стал Илья Проскуряков. До сегодняшнего матча на счету Мыльникова было 35 пропущенных шайб в 15 матчах текущего сезона за челябинский клуб. 23-летний голкипер проводит свой третий сезон в КХЛ. Отметим дубль нападающего СКА Дмитрия Яшкина.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Жафяров, Ожиганов) – 09:46 (5x5) 0:2 Яшкин (Никишин, Гусев) – 13:41 (5x4) 0:3 Жафяров (Гусев, Никишин) – 14:58 (5x4) 0:4 Хуснутдинов (Фальковский) – 20:37 (5x5) 1:4 Калинин – 22:10 (5x5) 1:5 Пашнин (Гусев, Глотов) – 27:10 (5x5) 2:5 Тертышный (Ткачёв) – 33:27 (5x5) 2:6 Воробьёв (Попугаев, Солянников) – 37:15 (5x5)
«Трактор» одержал три победы подряд и после 46 матчей находится на девятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.
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