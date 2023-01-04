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Голкипер «Трактора» Мыльников заменён в начале второго периода после четырёх шайб от СКА

Голкипер «Трактора» Мыльников заменён в начале второго периода после четырёх шайб от СКА
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и СКА. Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

Голкипер челябинского клуба Сергей Мыльников был заменён после четвёртой шайбы в его ворота на 21-й минуте встречи. Его сменщиком стал Илья Проскуряков. До сегодняшнего матча на счету Мыльникова было 35 пропущенных шайб в 15 матчах текущего сезона за челябинский клуб. 23-летний голкипер проводит свой третий сезон в КХЛ. Отметим дубль нападающего СКА Дмитрия Яшкина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Жафяров, Ожиганов) – 09:46 (5x5)   0:2 Яшкин (Никишин, Гусев) – 13:41 (5x4)   0:3 Жафяров (Гусев, Никишин) – 14:58 (5x4)   0:4 Хуснутдинов (Фальковский) – 20:37 (5x5)   1:4 Калинин – 22:10 (5x5)   1:5 Пашнин (Гусев, Глотов) – 27:10 (5x5)   2:5 Тертышный (Ткачёв) – 33:27 (5x5)   2:6 Воробьёв (Попугаев, Солянников) – 37:15 (5x5)

«Трактор» одержал три победы подряд и после 46 матчей находится на девятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.

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