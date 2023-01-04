Голкипер «Трактора» Мыльников заменён в начале второго периода после четырёх шайб от СКА

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и СКА. Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

Голкипер челябинского клуба Сергей Мыльников был заменён после четвёртой шайбы в его ворота на 21-й минуте встречи. Его сменщиком стал Илья Проскуряков. До сегодняшнего матча на счету Мыльникова было 35 пропущенных шайб в 15 матчах текущего сезона за челябинский клуб. 23-летний голкипер проводит свой третий сезон в КХЛ. Отметим дубль нападающего СКА Дмитрия Яшкина.

«Трактор» одержал три победы подряд и после 46 матчей находится на девятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.