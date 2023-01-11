Галлан — о победе над «Миннесотой»: к счастью для нас, Хлебушек хорошо исполняет буллиты

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан похвалил подопечных за игру в матче с «Миннесотой» (4:3 Б) и отметил российского нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина, реализовавшего победный буллит в матче.

«Мы играли в большинстве в овертайме, но не смогли его реализовать. У нас была парочка хороших шансов, но мы не забили. Но, к счастью для нас, Хлебушек довольно хорош на буллитах, как и Каапо Какко. Думаю, что мы заслужили победу в этом матче. Мне понравилась наша игра сегодня», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 31-летний Панарин сегодня реализовал четвёртый буллит из четырёх в текущем чемпионате и сохранил стопроцентную реализацию. На счету Панарина в текущем сезоне 45 (11+34) очков за 42 матча.

Новость по теме Видео победного буллита Панарина в матче с «Миннесотой»