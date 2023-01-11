Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галлан — о победе над «Миннесотой»: к счастью для нас, Хлебушек хорошо исполняет буллиты

Галлан — о победе над «Миннесотой»: к счастью для нас, Хлебушек хорошо исполняет буллиты
Комментарии

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан похвалил подопечных за игру в матче с «Миннесотой» (4:3 Б) и отметил российского нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина, реализовавшего победный буллит в матче.

«Мы играли в большинстве в овертайме, но не смогли его реализовать. У нас была парочка хороших шансов, но мы не забили. Но, к счастью для нас, Хлебушек довольно хорош на буллитах, как и Каапо Какко. Думаю, что мы заслужили победу в этом матче. Мне понравилась наша игра сегодня», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 31-летний Панарин сегодня реализовал четвёртый буллит из четырёх в текущем чемпионате и сохранил стопроцентную реализацию. На счету Панарина в текущем сезоне 45 (11+34) очков за 42 матча.

Новость по теме
Видео победного буллита Панарина в матче с «Миннесотой»
Новость по теме
Панарин реализовал все буллиты в этом сезоне НХЛ, Капризов впервые промазал
«Это русский стиль». Панарин затмил Капризова на буллитах, улучшив уникальную статистику «Это русский стиль». Панарин затмил Капризова на буллитах, улучшив уникальную статистику
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023