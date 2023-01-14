«У меня нет объяснений». Гендиректор «Салавата» высказался о победе над «Адмиралом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал победу команды во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Уфимцы всухую обыграли владивостокский клуб. Голкипер «Салавата» Илья Ежов оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Голы же забили Сергей Шмелёв, отличившийся на 41-й минуте, и Александр Хмелевски, поразивший пустые ворота на последней минуте матча.

«Выиграли. У меня нет объяснений», — говорится в сообщении.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).