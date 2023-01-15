Пустозёров: «старички» в «Салавате» не будут расслаблять булки, зная, что есть молодёжь

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров рассказал о взаимоотношении между молодыми и опытными хоккеистами уфимской команды. Состав команды омолодился после ухода финских легионеров в конце прошлого сезона КХЛ.

«У нас идеальный сплав молодости и опыта? Да, и это большой плюс. Мы, молодые ребята, можем смотреть на тех хоккеистов, которые уже чего-то добились в своей карьере. Наблюдать за тем, как они играют, как ведут себя в быту. Для так называемых «старичков» это тоже плюс. Они не будут расслаблять булки, зная, что есть такие молодые, энергические ребята. У нас в команде сложилась хорошая химия между взрослыми и молодыми игроками.

Мне нравится общаться с ребятами постарше. Я много всего узнал от Панина, Кулёмина и Виктора Тихонова, который играл в команде в прошлом сезоне. Они профессионалы, и ты видишь, что после тренировки не убегают домой, а остаются дополнительно работать над своим телом. Учишься у них и понимаешь, что это может привести к успеху. С кем-то общение более спокойное, а с Гришей можем даже подшутить друг над другом. Я могу назвать его старичком, и он подкалывает меня в ответ. Хорошо, что у нас в команде есть такие ребята», — цитирует нападающего «РБ Спорт».

После 50 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции. На счету Пустозёрова в текущем сезоне девять (7+2) очков в 38 матчах.