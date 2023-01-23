«Я просто не завишу от этого». Гашек прокомментировал потерю крупной суммы денег
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Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал потерю крупной суммы денег из-за неудачной инвестиции. Бывший хоккеист потерял около € 2,2 млн. Гашек инвестировал в компанию WSM, которая утверждала, что разработала робота, следящего за валютным рынком и помогающего оценивать возможности для бизнеса.
«Это было более пяти лет назад. Я узнал об этом от людей из хоккейной среды, где это много обсуждалось в то время.
Потеря денег? Это не то, что заставляет меня… Как бы это сказать? Я просто не завишу от этого», — приводит слова Гашека Hospodářské noviny.
Отмечается, что чешский голкипер за долгую карьеру в НХЛ заработал не менее € 54 млн. Гашек отыграл в Национальной хоккейной лиге 16 сезонов.
Новость по темеДоминик Гашек потерял около € 2,2 млн на неудачной инвестиции в робота для валютного рынка
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