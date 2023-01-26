«Мы верим в него и возлагаем большие надежды». Главный тренер «Торонто» — о Самсонове

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сообщил, что команда верит и возлагает большие надежды на российского вратаря «Мэйпл Лифс» Илью Самсонова. Россиянин отразил 27 из 29 бросков по воротам в матче с «Рейнджерс» и был признан второй звездой встречи (3:2 ОТ). Самсонов повторил клубное достижение «Торонто» 52-летней давности по длительности результативной домашней серии, набрав очки в 15-й домашней игре подряд.
«Мы верим в него и возлагаем большие надежды, но никто не ожидал, что у кого-то будет такой рекорд. Это весьма примечательно. Это многое говорит о его игре и игре нашей команды, но это был ещё один тяжёлый матч для него. Каждая ошибка могла стать роковой, но у вас есть элитный вратарь и его соотечественник на другой стороне площадки [Игорь Шестёркин]. Этот матч мало чем отличался от того, что он сделал против «Айлендерс» прошлым вечером. Я думаю, что в обоих случаях он уверенно играл и дал нам возможность выиграть матч», — цитирует Кифа официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне НХЛ Самсонов одержал 16 побед в 22 матчах с 92,1% отражённых бросков.
- 26 января 2023
-
11:20
-
10:54
-
10:41
-
10:10
-
09:49
-
09:29
-
09:11
-
09:03
-
08:50
-
08:22
-
08:11
-
07:18
-
05:42
-
05:36
- 25 января 2023
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:14
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:46
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:20