Ларионов назвал условие, при котором подаст в отставку с поста главного тренера «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал условие, при котором подаст в отставку со своего поста.

«Слова хоккеиста «Ак Барса» Кирилла Петрова про то, что с «Торпедо» с таким стилем игры легко победят в плей-офф? Вы знаете, я не люблю комментировать чьи-то слова. Могу лишь повториться, что мы будем продолжать делать то, что мы делаем, и не будем сворачивать вправо или влево. Ставить автобус у своих ворот — это убийство хоккея. Если он будет поставлен, тогда я просто сам подам в отставку. Потому что в этом плане тогда мы возвращаемся к той скучной игре, которая и так отталкивает зрителей.

Вы же видите, что на матчах в Москве народ не приходит. Наше кредо — атака, наше кредо — приносить болельщикам удовольствие. Это основное, а процесс, который мы делаем, сам даст результат. Мы смотрим на первый раунд плей-офф с надеждой и оптимизмом, и как играем в атаку, так и будем играть в неё», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.