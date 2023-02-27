Капризов с хет-триком в матче с «Коламбусом» — первая звезда игрового дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт лиги.

Капризов оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ). В третьем периоде россиянин реализовал большинство и довёл число голов в большинстве в нынешнем сезоне до 16. Это является новым рекордом «Миннесоты».

Второй звездой признан нападающий «Баффало Сэйбрз» Дилан Козенс. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:4) канадский форвард набрал 4 (3+1) результативных балла.

На третьем месте форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек. Американский игрок оформил дубль и сделал результативную передачу в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2).