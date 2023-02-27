Данис Зарипов рассказал, кому передал роль капитана «Ак Барса»

Российский нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мыслями о завершении регулярного чемпионата КХЛ. 41-летний форвард, принявший решение повесить коньки на гвоздь, рассказал, кому передаёт роль капитана казанского клуба.
«Впереди непростой путь, это самый тяжёлый этап чемпионата. Я буду рядом, чтобы направлять, подсказывать и помогать. Мы будем единой командой с тренерским штабом и руководством, чтобы преодолеть многолетний рубеж неудач в плей-офф и дойти до главной цели.
С полной уверенностью передаю роль капитана Александру Радулову. На него можно положиться не только на льду, знаю его много лет, все видят его энергию, желание побеждать и искреннюю отдачу команде», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».
Отметим, что в нынешнем сезоне опытный нападающий принял участие в 15 встречах Фонбет Чемпионата КХЛ. Зарипов набрал лишь три очка — все за результативные передачи.
- 27 февраля 2023
-
20:27
-
19:58
-
19:38
-
19:20
-
18:59
-
18:38
-
18:27
-
17:58
-
17:31
-
17:17
-
16:58
-
16:36
-
16:31
-
16:12
-
16:00
-
15:40
-
15:07
-
15:00
-
14:37
-
14:26
-
14:19
-
14:14
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:59
-
13:56
-
13:49
-
13:47
-
13:45
-
13:45
-
13:41
-
13:38
-
13:35