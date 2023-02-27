Данис Зарипов рассказал, кому передал роль капитана «Ак Барса»

Российский нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мыслями о завершении регулярного чемпионата КХЛ. 41-летний форвард, принявший решение повесить коньки на гвоздь, рассказал, кому передаёт роль капитана казанского клуба.

«Впереди непростой путь, это самый тяжёлый этап чемпионата. Я буду рядом, чтобы направлять, подсказывать и помогать. Мы будем единой командой с тренерским штабом и руководством, чтобы преодолеть многолетний рубеж неудач в плей-офф и дойти до главной цели.

С полной уверенностью передаю роль капитана Александру Радулову. На него можно положиться не только на льду, знаю его много лет, все видят его энергию, желание побеждать и искреннюю отдачу команде», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

Отметим, что в нынешнем сезоне опытный нападающий принял участие в 15 встречах Фонбет Чемпионата КХЛ. Зарипов набрал лишь три очка — все за результативные передачи.

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