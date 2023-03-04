Бекстрём о С. Фёдорове: все знали, что он за хоккеист. Но меня поразило, какой он человек

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём вспомнил игру вместе с российским форвардом Сергеем Фёдоровым. Хоккеисты выступали вместе с 2008 по 2009 год. Кроме того, шведский нападающий рассказал забавную историю о том, как Фёдоров помог ему добраться до аэропорта, чтобы тот не опоздал на самолёт. Они добрались на автомобиле Сергея — «Феррари» особого издания.

«Мы все знали, каким хоккеистом он был. Но что меня поразило, так это то, каким человеком он был. Он заботился обо всех. Именно таким он был. Мы видели, как он вёл себя. Как он в то же время заботился о себе. Он был настоящим профессионалом.

Однажды он подвёз меня на своей «Феррари». Мы должны были поговорить (улыбается). Но мы не могли говорить, потому что машина была слишком громкой», — приводит слова Бекстрёма The Athletic.