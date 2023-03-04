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Брэдли о последнем голе Фёдорова: я подумал: «Ови, ты крупный, не надо так набрасываться»

Брэдли о последнем голе Фёдорова: я подумал: «Ови, ты крупный, не надо так набрасываться»
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Бывший крайний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Брэдли, который сейчас работает в команде скаутом, вспомнил гол Сергея Фёдорова в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2008/2009. Российский форвард отличился в концовке третьего периода при счёте 1:1 и принёс победу и выход в следующую стадию «Вашингтону». Брэдли стал ассистентом Фёдорова, не глядя отдав передачу себе за спину. Для Сергея этот гол стал 483-м в североамериканской карьере и последним в НХЛ.

«Для меня это был просто пас через себя у борта, я просто удачно отбросил шайбу в центр. Федс ударил по тормозам, войдя в зону, а к тому времени, как он забил, я уже сменился.

Некоторое время назад я пересматривал этот гол со своим сыном и подумал: «Эй, приятель, видишь, кто отдал ему шайбу?» Я также помню, как Ови, подъехав к нему, набросился на него, и я подумал: «Ови, ты крупный человек. Вероятно, тебе не следует так набрасываться на Федса», — приводит слова Брэдли The Athletic.

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