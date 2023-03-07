Новичок «Вашингтона» Сандин побил клубный рекорд 17-летней давности

Шведский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», 23-летний хоккеист набрал пять очков в двух дебютных встречах за «столичных» после обмена из «Торонто Мэйпл Лифс». В предыдущем матче с «Сан-Хосе Шаркс» Расмус отметился тремя результативными передачами. Таким образом, Сандин побил рекорд «Кэпиталз» по количеству баллов в первых двух встречах за клуб среди защитников. Шведский хоккеист обошёл Брайана Потье, который 17 лет назад, в 2006 году, набрал четыре очка.

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).