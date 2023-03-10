Главный тренер хоккейного ЦСКА дал совет тренеру футбольного ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в пятом матче серии с «Северсталью» (4:3, 3-2).

«Совет Федотову из футбольного ЦСКА по нескольким матчам подряд с одним соперником? Неожиданный вопрос! У них середина сезона? Первое – точно проверить, всё ли работает в обороне, и оттуда уже делать какие-то выводы. Оборона должна чётко взаимодействовать. Если там всё чётко, ещё раз проверить во второй и в третьей игре. Ясно, что полузащита – связующее обороны и атаки. Эти два связующих должны понимать соперника после первой или второй игры точно. И, конечно, специальные заготовки, обязательно посмотреть, как играет соперник, через фланги или через центр», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.