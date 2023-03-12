Борис Михайлов: игровой рисунок Ларионова обыграл строгую игру «Динамо»
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал о победе нижегородского «Торпедо» в серии плей-офф с московским «Динамо» (4-2).
«В этом году очень много приятных и неожиданных сюрпризов. Если говорить о выступлении «Торпедо», то это действительно сюрприз. Игорь Ларионов со своим статусом доказал, что даже с таким подбором можно играть и проводить ровно весь сезон КХЛ.
Игровой рисунок Ларионова обыграл строгую игру «Динамо». Атака победила оборону. Но не сказал бы, что «Динамо» играет только от обороны», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Торпедо» вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью».
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