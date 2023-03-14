Розен: Шестёркин — главная причина, по которой «Рейнджерс» выйдут в финал Кубка Стэнли

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мыслями о шансах «Нью-Йорк Рейнджерс» на Кубок Стэнли.

«Рейнджерс» работают над созданием своей химии и находятся в выигрышной среде. Не стоит недооценивать важность этого. Они ищут друг друга, выясняя, как работают их звенья. Это может быть вторым по важности моментом для них перед плей-офф.

Первый же — это, без сомнения, вратарь Игорь Шестёркин, который снова играет на элитном уровне. Он — главная причина, по которой «Рейнджерс» выйдут в финал Кубка Стэнли в этом сезоне. Когда он в игре, в НХЛ, возможно, нет лучшего вратаря, поэтому для «Рейнджерс» жизненно важно, чтобы Шестёркин провёл серию качественных матчей, которые выведут его в плей-офф и оставят ощущение, что его игра хороша. Вот почему его игра с 32 сейвами в матче с «Баффало Сэйбрз», где «рейнджеры» одержали победу в овертайме со счётом 2:1, была так важна. «Рейнджерс» нуждались в каждом сейве, а Шестёркин явно был первой звездой встречи.

У него четыре победы в основное время в пяти матчах с коэффициентом надёжности 2,34 и 91,4% отражённых бросков в последних пяти встречах. Сильный результат после того, как он продемонстрировал показатель надёжности 4,00 и 85,2% сейвов в шести встречах с 6 по 25 февраля. «Рейнджерс» находятся в хорошей точке, занимая третье место в Столичном дивизионе. У них осталось 16 матчей, и Шестёркин может начать в старте 10-12 из них. Если он выйдет в плей-офф, оставшись на своём уровне игры, у «Рейнджерс» есть реальный шанс пройти всю сложную Восточную конференцию", — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.