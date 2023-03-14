Стало известно, почему хоккеиста «Сочи» могли заподозрить в причастности к убийству

Нападающий ХК «Сочи» и сын депутата Госдумы Артём Иванюженков находился в Сочи в момент убийства в подольском кафе, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, он был в Адлере, в районе улицы Урожайной. Алиби хоккеиста подтвердили свидетели и сотовые данные мобильного телефона. Именно с улицы Урожайной на следующий день, 12 марта, в обед, Иванюженков отправился на набережную Олимпийского парка, чтобы записать видеодоказательство.

Сотрудники телеграм-канала провели проверку всех пассажиров, вылетавших из Москвы в Сочи в ночь преступления и утром следующего дня, и установили, что Иванюженков Артём Борисович среди них отсутствовал. Кроме того, источник в Росавиации подтвердил, что ни одного частного полёта из Москвы в Сочи в тот период совершено не было.

Предварительно путаница, связавшая имя хоккеиста с этим преступлением, могла возникнуть из-за показаний свидетеля, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и заявившего, что видел в кафе человека, похожего на сына депутата. Кроме того, есть предположение, что полиция общалась с Иванюженковым в ночь преступления, однако не с Артёмом, а с его братом — Антоном, который старше на пять лет.

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